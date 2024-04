Regolamento partecipazione a metà aprile in consiglio comunale

Prosegue l’iter per l’approvazione del testo rielaborato del regolamento comunale sulla partecipazione dei cittadini, riscritto dall’associazione AttivaPrato col contributo di cittadini, rappresentanti di molti comitati e di altre associazioni, come Polis. L’altro giorno c’è stato l’esame della commissione 1 presieduta da Antonio Nelson Facchi. Il testo è stato esaminato alla presenza anche di alcuni componenti di AttivaPrato con in testa il presidente Paolo Sanesi che ha avuto modo, su invito del presidente Facchi e dei membri della commissione, di esporre alcuni dei punti più significativi del testo rielaborato. In commissione erano presenti anche gli assessori Simone Mangani e Gabriele Bosi.

I membri della commissione hanno chiesto più di un intervento a Paolo Sanesi per avere delucidazioni sui vari strumenti previsti nel regolamento sulla partecipazione, come le istanze, le petizioni, gli osservatori e i forum. Il tema sarà ripreso nelle prossime sedute di domani e dell’8 aprile dopodichè sarà portato all’approvazione del consiglio comunale nell’ultima seduta utile di questa legislatura, il 17 aprile

"Ci auguriamo davvero che possa essere approvato col consenso unanime di tutti i consiglieri", dice Paolo Sanesi. Tutti i candidati a sindaco sono stati invitati infine il 13 aprile a un incontro pubblico in cui verrà chiesto loro di firmare un documento sulla partecipazione.