"Regione, già spesi circa 110 milioni"

"Per gli interventi di tipo a (immediato sostegno alla popolazione) e di tipo b (somme urgenze), abbiamo già speso e rendicontato come Regione Toscana ed enti attuatori circa 110 milioni di euro a fronte dello stazionamento da parte del Governo di 30 milioni". Lo ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni rispondendo all’interrogazione di Elisa Tozzi (Fdi) in merito all’attività delle strutture commissariali per gli eventi del maggio 2023 e nel novembre 2023. Per l’alluvione, Monni ha ricordato che "le risorse assegnate dal consiglio dei ministri ammontano a 30milioni per Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e altre province. Una volta disponibili - continua - erogheremo agli enti attuatori circa il 50% delle risorse sostenute per l’assistenza alla popolazioni e per le somme urgenze, ma non saremo ancora in grado di erogare ai soggetti gestori del servizio pubblico che resteranno scoperti". Monni ha poi aggiunto che la Regione ha terminato "la fase di ricognizione degli interventi per la riduzione del rischio residuo, quelli strutturali, che ammontano a circa 780 milioni. Le risorse coprono circa il 30% di quelle necessarie solo per gli interventi di somma urgenza. Ci preoccupa la fase della ricostruzione che comprende il rimborso a privati ed imprese".