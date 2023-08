Refurtiva in auto 15mila euro tra orologi e oro

PRATO

Una quarantina tra orologi, bracciali, anelli e collante per un peso di 250 grammi e un valore di oltre 15mila euro. È quanto ha sequestrato una pattuglia del reparto motociclisti della Polizia Municipale durante un servizio di controllo del territorio durante il quale ha fermato un veicolo in zona piazza Europa: a bordo c’erano due uomini di nazionalità georgiana di 44 e 30 anni, irregolari sul territorio. L’evidente nervosismo dei due ha spinto gli agenti a procedere ad un capillare controllo dell’automobile. Occultato nel cruscotto dell’abitacolo gli agenti hanno trovato infatti un borsello contenente decine di monili d’oro tra orologi, bracciali, collane, anelli e ciondoli di cui non sapevano giustificare il possesso. Inoltre nascosto tra i sedili sono stati rinvenuti un coltello, un grimaldello, un piede di porco ed una lama metallica con impugnatura nota come strumento di effrazione. I due uomini sono stati condotti al Comando di piazza Macelli dove, una volta identificati, sono emerse a loro carico precedenti condanne e denunce per furto. I monili inventariati e posti sotto sequestro sono risultati essere 40 in tutto con un peso di oltre 250 grammi ed un valore di mercato di oltre 15.000 euro. Sequestrati anche gli attrezzi da scasso.

I due sono stati denunciati per porto di attrezzi da scasso e di valori. Sequestrata anche l’auto poiché guidata da persona non munita di patente.