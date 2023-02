Reddito cittadinanza, i progetti

Via libera del Comune a sei progetti per impiegare 18 beneficiari del reddito di cittadinanza, proposti da enti e associazioni del terzo settore. Sono "Quando il cibo diventa prossimità" di Caritas, "Auser Filo d’argento", "Pulizia e decoro" del Tenns club Bisenzio, "Sportland Mezzana", "Zenith Prato per il sociale", "Insieme nell’orto" proposto da Animal house. I cardini dei progetti sono l’inclusione, la partecipazione e la cittadinanza attiva: come è noto i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti ad un impegno da 8 a 16 ore settimanali in progetti di pubblica utilità e volontariato come attività di restituzione sociale e rappresentano un’occasione di partecipazione e di crescita con un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.