Redditi: Poggio batte tutti in provincia, Prato si ferma a 20mila euro

E’ Poggio a Caiano il comune più ricco della provincia di Prato. Il dato fornito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, e aggregato da Il Sole 24 Ore, rivela che nel territorio mediceo c’è un reddito medio pro capite di 21.638 euro. Il riferimento è alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 e quindi basata sul 2021. Dai numeri emerge un netto aumento della ricchezza fra 2020 e 2021, considerando che il 2020 è stato l’anno della pandemia con il mondo fermo. Poggio a Caiano ha fatto meglio degli altri comuni visto che nel 2021 c’è stato un balzo medio in avanti di 1.562 euro pro capite. Il comune del neo sindaco Riccardo Palandri arriva primo in questa speciale classifica davanti a quello di Vaiano, che si ferma a 21.493 euro di reddito medio. Anche qui il balzo in avanti rispetto al 2020 è netto, facendo registrare un +1.278 euro, su una base di 7.649 contribuenti (a Poggio a Caiano invece ce ne sono 7.443). Che nei comuni medicei si viva bene lo conferma anche il dato dei redditi medi di Carmignano, che si attestano a quota 20.567 euro, con un incremento di 1.026 euro nel paragone col 2020. Qui i contribuenti sono 10.868. Come immaginabile, anche alla luce del numero decisamente più elevato di contribuenti, cioè 148.599, il comune di Prato è solo quarto in questa speciale classifica dei redditi. La media dei redditi è di 20.041 euro, cioè 964 euro in più del 2020. Si tratta di una cifra al di sotto della media italiana, che si attesta sui 20.745 euro, ma che comunque è in media con lo standard degli ultimi anni del territorio pratese, visto che si torna ai livelli di ricchezza registrati nel 2017 e nel 2018. Montemurlo si attesa sui numeri di Prato città con 20.013 euro di reddito medio, ma con una crescita di 1.380 euro sul 2020. Sotto Cantagallo con 19.591 di reddito medio e fa ancora peggio Vernio con 18.548 euro.

Stefano De Biase