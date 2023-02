Re Carnevale in strada Sorriderà alle famiglie

Oggi impazzerà il Carnevale in tutta la Provincia di Prato, oltre a Bagnolo (Montemurlo), le maschere con musica e buon cibo aspetteranno visitatori e famiglie anche a Vaiano e Carmignano per una domenica di intrattenimento, di scherzi e non mancheranno gli stan gastronomici. A Vaiano ci sarà la seconda sfilata dei carri allegorici con partenza alle 14.30 da via Braga. Dal primo pomeriggio la sfilata animerà alcune vie del centro con l’accompagnamento della musica di Radio Nostalgia. Le strade interessate dalle sfilate sono: via Braga per il tratto dal suo inizio, rotonda lato sud alla intersezione con via Nuti, viale fratelli Rosselli dall’intersezione con via Braga fino a via Vannoni (Misericordia) e via Vannoni per l’intero tratto così come tutta la piazza del Comune. Dalle 14 alle 18,30 in queste strade ci sarà il divieto di transito, il divieto di sosta su ambo i lati.

Sfilata in maschera oggi a Bonistallo a cura della parrocchia San Francesco. Il ritrovo sarà alle 14.30 davanti al palazzetto dello sport dove sarà allestito lo stand "trucca bimbi", poi partirà la sfilata a piedi che raggiungerà il giardino della chiesa dove ci saranno gli stand gastronomici per una allegra merenda con schiacciatine, pizzettine, cenci e frittelle. E tanta musica. Il carnevale di Seano torna al parco museo "Quinto Martini" anche se non ci sarà la sfilata dei carri che prima della pandemia, attraversava tutto il paese. Nel pomeriggio dalle 14,30 ballo in maschera per grandi e piccini, con la partecipazione di Pippo deejay per l’intrattenimento musicale. Ai bambini verranno proposti giochi, l’allestimento del labirinto e della pentolaccia e ricca merenda (cenci, frittelle, ciambelle calde...). L’ingresso è gratuito. Gli stand gastronomici sono finalizzati a sostenere alcune iniziative di beneficenza, come ad esempio, l’allestimento della festa del Santissimo Crocifisso.