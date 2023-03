“Avvistato un razzo”. Scattano i controlli dei vigili del fuoco sui cieli della Calvana

Vigili del fuoco in azione con l'elicottero

Prato, 27 marzo 2023 – L’elicottero dei vigili del fuoco di Prato in azione da ieri, 26 marzo, sui monti della Calvana. Sono impegnati nella verifica di una segnalazione per un possibile incidente di un velivolo ultraleggero nella zona.

A far partire le ricerche alcune chiamate riguardanti un razzo di segnalazione che sarebbe stato visto nella zona sovrastante la città. In collaborazione con il Soccorso Alpino sono state avviate le ricerche per accertare o meno la veridicità di questo evento. Non si esclude i fatti che il razzo di segnalazione sia stato lanciato accidentalmente.

Questa mattina sono stati effettuati anche alcuni sorvoli da parte dell'elicottero VF dell'elinucleo di Arezzo e dai droni del nucleo SAPR regionale. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo.