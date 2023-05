Raugei al Giro d’Italia: "Orgoglioso di prestare assistenza ai corridori"

Paolo Raugei è il medico dell’ospedale Santo Stefano che seguirà il Team Corratec al Giro d’Italia. E’ stato richiesto dalla Società Toscana Factory Team, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana che gestisce la squadra professionistica, come medico di riferimento, per i requisiti e le competenze specifiche conseguite nel corso della sua carriera professionale.

A proposito l’Asl Toscana Centro ha stipulato con la Società Toscana Factory Team una convenzione per l’attività di assistenza medica prestata durante il Giro d’Italia che è iniziato ieri e che durerà fino al 28 maggio prossimo.

Raugei è medico della struttura di cardiologia dell’ospedale, diretta dal dottor Francesco Bellandi, è specializzato in chirurgia vascolare e da tempo si occupa di angiologia applicata allo sport e al mondo del ciclismo. Da molti anni, in particolare, il dottor Raugei è un punto di riferimento per la diagnosi della patologia ostruttiva dell’arteria iliaca esterna nel ciclista.

Raugei svolgerà l’assistenza medica alla squadra ciclistica del Giro d’Italia fuori dall’orario di lavoro istituzionale.

"Sono felice ed emozionato - racconta Raugei - per l’incarico che mi porterà in prima linea a contatto con i i corridori in questa competizione così amata dagli italiani, orgoglioso di contribuire a rappresentare anche in questo modo l’eccellenza della sanità toscana".

Non solo sport: infatti, il dottor Raugei ha la passione della scrittura tanto che ha ricevuto recentemente il Premio letterario internazionale di poesia e narrativa ’Salvatore Quasimodo’ con il libro "Le ruote non sono sempre rotonde", una raccolta di racconti sul ciclismo. Un volume con il quale Raugei si è classificato al quarto posto.