Rassegniamoci Non c’è vacanza senza coda

Maristella Carbonin

Un’ora e mezza di coda in autostrada lunedì, da Impruneta quasi fino alla Variante di valico. Un’ora e mezzo anche ieri mattina, da Firenze sud per raggiungere Prato. Un’ora e mezza a masticare nervoso per il tempo buttato, assieme ai soldi del carburante. Neanche fosse regalato. Ma questa è storia vecchia. E che i rallentamenti siano per cantieri stradali o per incidenti (o per tutte e due le cose assieme) poco cambia nel termometro del malumore dell’automobilista. Ogni estate la solita certezza: non c’è vacanza senza coda. Provate, qualche volta, a guardare la situazione del traffico su Google Maps, che dà una fotografia abbastanza aggiornata. "Brividi", per dirla con Mahmood e Blanco.