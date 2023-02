Rapine in strada, arrestato pluripregiudicato

Era ricercato per rapine e scippi in strada, ma la sua latitanza è finita quando sono entrati in azione gli agenti della Squadra mobile della questura di Prato. Infatti, gli investigatori sono risaliti all’uomo, un italiano di 42 anni, dopo una serie di accertamenti mirati alla sua identificazione quale responsabile di numerose rapine e colpi perpetrati ai danni di cittadini cinesi particolarmente facoltosi. Colpi per lo più messi in atto con modalità violente.

L’uomo è risultato pluripregiudicato perché su di lui pendevano

pene per quasi sei anni di reclusione (5 anni, 11 mesi e 5 giorni).

Il cumulo giuridico di pene riguardava, come detto, episodi di furto con strappo e rapine, posti in essere negli ultimi anni in città, soprattutto in strada e verso vittime ben scelte quali cittadini cinesi che risiedono a Prato.

Il 42enne, una volta individuato, è stato arrestato dai poliziotti. All’uomo sono stati contestate numerose rapine e diversi reati contro il patrimonio messi a segno con modalità violente. Al termine delle procedure, l’arrestato è stato portato alla casa circondariale della Dogaia.