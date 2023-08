Rapine a Poggio, cresce la paura "Nuove telecamere contro i banditi"

Ladri di auto e nelle case, rapine ai danni di imprenditori cinesi: è un’estate complessa nei Comuni medicei tanto che si è alzato il livello di attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni. Nella notte fra lunedì e martedì i ladri sono passati da Quarrata, in via Folonica, ma sono stati messi in fuga dall’abbaiare dei cani. È la stessa famiglia a raccontare l’episodio sui social che stanno diventando una nuova forma di ’controllo del vicinato’ con segnalazioni in tempo reale. I carabinieri di Prato indagano sul furto di auto e la successiva rapina del cellulare ai danni di una coppia di cittadini cinesi che rientravano di notte nella zona Ficarello a Seano.

A Poggio la scorsa settimana un’altra coppia di cinesi fu rapinata però del Rolex.

Il sindaco di Poggio Riccardo Palandri ha incontrato il nuovo maresciallo dei carabinieri, Serena Purificato. "Sulla sicurezza – dice Palandri – non bisogna mai abbassare la guardia. Lunedì ho ricevuto in Comune Serena Purificato e, oltre a darle il nostro benvenuto, abbiamo parlato della cittadina e della sicurezza. Il rapporto che l’amministrazione ha con l’Arma è più che ottimo, rapporti costanti e attenti. E mai ringrazierò abbastanza quanto i carabinieri fanno, un lavoro di controllo e prevenzione". Poggio ha ereditato dalla precedente amministrazione guidata da Francesco Puggelli un buon sistema di videosorveglianza (che peraltro era partita da zero, installando 23 telecamere fra il 2019 e il 2022) ma i cittadini chiedono altri sforzi.

"Terminato questo periodo estivo – conclude Palandri – valuterò insieme alla giunta quali possono essere eventuali migliorie da apportare per il tema della sicurezza. Intanto, quanto prima verranno installate nuove telecamere oltre a quelle che già ci sono. L’occhio elettronico vigilerà su alcuni punti critici che abbiamo scelto di monitorare".

M. Serena Quercioli