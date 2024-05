Rapinato mentre va a scuola. Denunciati due minorenni

Ancora un episodio violento che ha coinvolto dei minorenni in città. E questa volta, sia vittima che aguzzini sono ragazzini.

In due infatti hanno rapinato un coetaneo alla fermata dell’autobus ma sono stati intercettati e bloccati dalla polizia.

L’episodio risale a lunedì mattina, intorno alle 7.30, quando una volante inviata dalla Questura è intervenuta in via Firenze per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un giovane. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il ragazzo visibilmente scosso e sotto choc. Il giovane, soccorso dagli operatori, ha raccontato che, mentre si recava a scuola, alla fermata dell’autobus, è stato affiancato da due ragazzi nordafricani che, armati di un coltello, lo hanno derubato. I due balordi gli hanno preso con la violenza il cellulare e il portafogli, dopo avergli provocato alcune lesioni, dovute a una colluttazione avuta con i giovani rapinatori. Il ragazzo aveva escoriazioni sul volto e sulle mani. Portato al pronto soccorso ha avuto una prognosi di sette giorni.

Dopo aver raccolto le descrizioni fornite dalla vittima, gli operatori di volante si sono subito messi sulle tracce dei baby delinquenti. Ne è partita una incessante caccia all’uomo e sono state attivate tutte le indagini per rintracciarli.

In effetti, i poliziotti, dopo un minuzioso e certosino lavoro mirato a dare un volto ai responsabili, sono riusciti, dopo un paio di ore dalla rapina, a identificare senza ombra di dubbio i due aggressori: si tratta di due minorenni già gravati da precedenti di polizia per reati specifici.

Una volta rintracciati, e accertate le prove della loro responsabilità, i ragazzini sono stati denunciati alla procura dei minorenni di Firenze, in quanto era passata la flagranza.

Si tratta di un episodio molto grave soprattutto perché avvenuto fra ragazzini in pieno giorno, alle 7,30 di mattina quando la vittima stava andando a scuola in autobus. Ma non è l’unico caso avvenuto negli ultimi giorni che coinvolge minorenni. Il giorno precedente un altro minorenne, magrebino di 16 anni, è stato denunciato per una spaccata messa a segno nella notte fra sabato e domenica in via Erbosa ai danni di un supermercato. Il ragazzo, nonostante la giovane età, aveva già precedenti specifici. La stessa notte, altri due minorenni, questa volta italiani di 16 anni, sono stati denunciati per aver aggredito e ferito con un coltello un anziano cinese.

L.N.