Rapinato in strada al Soccorso Aggredito da due uomini mentre viaggia in monopattino

Non si può stare tranquilli nemmeno in monopattino. No, perché per i rapinatori chi si sposta su due ruote può essere una facile preda, la "caccia" un’occasione per mettere a segno rapine rapide e con discreti bottini. Come nel caso che è stato registrato giovedì sera nel quartiere del Soccorso. Ad essere stato aggredito da due uomini, mentre era su un monopattino, è stato un giovane cinese. Il ragazzo è stato prima aggredito e poi rapinato del portafoglio, contente alcune centinaia di euro, e dello smartphone. Una scena che, sebbene si sia consumata nella tarda serata di giovedì, non è passata inosservata ad un cittadino di nazionalità pachistana, che si trovava a passare di lì.

L’uomo ha avvertito immediatamente la polizia, alla quale ha raccontato la dinamica della rapina.

Gli agenti di polizia hanno iniziato le ricerche nell’area circostante a dove è avvenuto l’assalto al giovane sul monopattino. In poco tempo i poliziotti sono riusciti ad individuare un 20enne, risultato essere uno dei rapinatori, mentre tentava di nascondersi tra la vegetazione. Si tratta di un nigeriano già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti che alla fine sono riusciti a metterlo in sicurezza. Il giovane presunto rapinatore è stato accompagnato in questura: qui è stato riconosciuto dalla vittima, il cittadino cinese, come uno dei responsabili della rapina subita poco prima al Soccorso. Così il ventenne nigeriano è stato arrestato per il reato di rapina e trattenuto in camera di sicurezza dove si trova in attesa del rito direttissimo.