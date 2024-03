Rapinato all’uscita del supermarket. Blocca il balordo ma viene ferito

Li hanno visti litigare animatamente in via Pomeria e così sono intervenuti. E’ accaduto l’altra sera quando la polizia ha arrestato uno dei due uomini, 42 anni, originario del Camerun, accusato di rapina. Secondo quanto riferito, la polizia, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato in via Pomeria i due uomini che discutevano in modo concitato. Gli agenti sono intervenuti, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo tra i due uomini, uno dei quali aveva una vistosa ferita a una mano. Quest’ultimo ha riferito che, di ritorno dal supermercato, era stata aggredito con calci e pugni e minacciato di morte dallo straniero. Durante la colluttazione, il cittadino del Camerun ha preso il portafoglio e due telefoni cellulari della vittima. In seguito alla perquisizione, l’aggressore è stato trovato in possesso degli oggetti della vittima, che sono stati messi sotto sequestro.

Accompagnato in Questura, lo straniero, residente a Montemurlo, è stato arresto per rapina e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima è stata accompagnata dal personale sanitario all’ospedale Santo Stefano per essere medicato alla mano.

Sempre mercoledì, la squadra mobile – nell’ambito di servizi di polizia giudiziaria mirati a rintracciare persone pregiudicate – ha bloccato un nigeriano di 40 anni su cui pendeva una misura cautelare. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato arrestato e portato alla Dogaia per espiare la pena detentiva di quattro anni e mesi due di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di 13.000 euro di multa.