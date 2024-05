Rapinata una famiglia in via Pistoiese . Banditi scoperti, c’è anche un minore

È stato il figlio di 14 anni a dare l’allarme quando si è trovato faccia a faccia con un uomo che stava rovistando nel cassetto della cemera. Rapina in casa di una famiglia cinese in via Pistoiese ieri mattina intorno alle 7. Il ragazzo, spaventato, ha iniziato a urlare per attirare l’attenzione dei familiari, mentre l’uomo, dopo averlo minacciato di morte e aver preso cellulare e ipad del quattordicenne, si è dato alla fuga. Una volta sul posto, la polizia ha acquisito le dichiarazioni e ha fatto accesso alle immagini di videosorveglianza, che ritraevano due soggetti nella fase di ingresso nell’abitazione. Gli agenti sono riusciti a risalire subito all’identità di uno dei due rapinatori, un sedicenne pregiudicato. Così l’equipaggio della Volante ha effettuato una perquisizione nell’abitazione del minorenne, unitamente al personale dell’arma dei carabinieri, in quanto lo stesso soggetto era ricercato poiché sospettato di aver commesso un furto su un’autovettura nel corso della notte. Il sedicenne è stato trovato in casa con un ventenne egiziano, pregiudicato anch’egli e poi riconosciuto dal ragazzo cinese come l’uomo trovato in camera e che l’aveva rapinato. Durante la perquisizione in casa sono stati trovati gli indumenti indossati durante la rapina, così come ripresi dalle telecamere. I due hanno ammesso la responsabilità e sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso in trascorsa flagranza. Il minore è stato affidato alla madre. Non è stato ritrovato il bottino. I due ladri hanno detto averlo venduto in cambio di cocaina.