Calci, pugni e coltello alla gola per rapinarlo: 27enne finisce all’ospedale

Prato, 27 gennaio 2024 – Calci, pugni e un coltello alla gola per rapinarlo: è successo questa mattina in via del Campaccio, a Prato. Gli aggressori sono tre giovani stranieri irregolari, pluripregiudicati, tunisini di età compresa fra i 18 e i 29 anni; la vittima è un 27enne.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Radiomobile che, non senza difficoltà e grazie all’aiuto dei rinforzi arrivati dai colleghi di Montemurlo e Poggio a Caiano e dalla Guardia di Finanza di Prato, hanno arrestato i tre, portati poi in carcere alla Dogaia.

Il 27enne è stato invece portato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano.

Le perquisizioni hanno permesso di trovare, oltre al coltello utilizzato per la rapina, un secondo coltello nascosto nella manica del giubbotto di uno dei tre autori del reato. I due coltelli, con lama di circa 23 centimetri, sono stati sequestrati. Le indagini vanno avanti per capire se i tre siano collegati a diversi episodi simili avvenuti di recente.