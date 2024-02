Rapina nell’agenzia immobiliare. Strattona e picchia l’impiegata. Poi scappa con un pc: preso

Ha fatto irruzione all’interno di un’agenzia immobiliare di via Ferrucci e, dopo aver danneggiato il locale, ha spintonato a terra una delle impiegate per portare via un computer portatile. E’ successo nella tarda serata di lunedì. Protagonista un nigeriano di 39 anni, apparso in stato di alterazione psicofisica. L’uomo, prima di allontanarsi, ha strattonato un’addetta alla vendita spingendola più volte a terra nel tentativo di impossessarsi del portatile. Una volta preso il computer si è allontanato velocemente, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri del radiomobile, giunti sul posto in poco tempo, hanno acquisito le descrizioni dell’uomo e subito iniziato le ricerche in zona. L’uomo è stato individuato velocemente e identificato a pochi metri di distanza dal luogo della rapina. L’uomo è stato arrestato per rapina. Il computer è stato recuperato. La donna dopo aver sporto denuncia, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le lesioni subite. Sempre nella serata di lunedì, i militari della Stazione insieme ai colleghi del Sesto battaglione Toscana hanno arrestato un cittadino marocchino di 54 anni, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato.

Sull’uomo pendeva un’ordinanza di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione dovendo espiare 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso il 22 giugno del 2017. L’uomo una volta individuato dai carabinieri è stato portato alla Dogaia.

I due arresti effettuati dai carabinieri di Prato rientrano nelle attività quotidiane di controllo del territorio e nel corso dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e al contrasto dei reati contro il patrimonio.