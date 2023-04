Rapina in un negozio del centro: trovato il balordo

Punta il coltello contro il titolare di un negozio del centro, si fa consegnare l’incasso, circa 200 euro, e scappa.

L’ennesima rapina è andata in scena nel centro storico di Prato, attorno alle 9 di mercoledì. Immediata è scatta la segnalazione alla centrale operativa della questura. E la fuga del balordo è durata ben poco. I poliziotti, infatti, incrociando la descrizione fornita del negoziante rapinato e le immagini fornite dall’impianto di videosorveglianza che si trova nei paraggi, sono riusciti a risalire in fretta all’identità del responsabile della rapina. Una persona già ampiamente nota alle forze dell’ordine e con precedenti.

Il personale della Squadra Volanti lo ha quindi raggiunto a casa e per l’uomo è scattata la denuncia per la rapina e anche per le minacce che, mentre veniva portato in questura, ha pronunciato contro i poliziotti. Nell’abitazione del rapinatore la polizia ha sequestrato il coltello con cui il balordo aveva minacciato il negoziante poco prima.