Rapina due giovani con un coltello: preso

Aveva messo a segno due rapine piuttosto violente. Aveva tirato fuori anche un coltello minacciando in strada le sue vittime, due giovani italiani. Una serie di colpi che si stavano intensificando e che, di volta in volta, erano diventati sempre più violenti. La serie di rapine è stata fermata grazie alle indagini dei carabinieri di Iolo che, venerdì mattina, al termine di una complessa e articolata attività di indagine sui due colpi consumati in città, hanno arrestato un marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Prato.

Il marocchino è stato rintracciato con non poche difficoltà dovute proprio al fatto che si trattava di un senza fissa dimora.

Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo aveva messo a segno le due rapine tra la metà di gennaio e i primi giorni di febbraio. Si tratta di una persona conosciuta alle forze dell’ordine, che nel tempo aveva collezionato denunce per furti e reati contro il patrimonio. Una persona che viveva di piccoli reati ed espedienti. Negli ultimi tempi, la sua "attività" si era intensificata fino ai due episodi violenti per i quali adesso è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Iolo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il marocchino è responsabile delle rapine ai danni di due giovani pratesi, ai quali aveva puntato un coltello, mentre erano in strada. In un caso aveva rapinato un giovane che stava uscendo di casa in via Soffici la mattina preso. Gli aveva puntato il coltello e si era fatto consegnare la borsa contenente denaro e carte di credito. Insieme a lui, c’era anche un complice per il quale non è stata data la misura cautelare in quanto la vittima non l’ha riconosciuto. Sono comunque in corso accertamenti per capire chi sia stato il complice del colpo.

Nel secondo caso, invece, lo straniero aveva minacciato, sempre con il coltello, un altro giovane, portandogli via il portafoglio e un Iphone 13. Il pregiudicato è stato portato alla Dogaia. Il sospetto degli investigatori è che l’uomo sia responsabile di altri episodi simili avvenuti in città. E quello che colpisce è che le vittime non sono solo cinesi – da sempre nel mirino dei balordi per i colpi in strada – ma questa volta sono stati due giovani pratesi.