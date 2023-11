Minaccia un uomo con un coltello per 35 euro. Arrestato

Prato, 13 novembre 2023 – Prima gli chiede l’elemosina perché indigente, poi, al rifiuto, lo blocca sulla porta di un bar e lo rapina. La vittima è un cittadino di nazionalità cinese, aggredito nella giornata di ieri, domenica, all’interno di un locale del centro.

L’uomo ha avvertito immediatamente la polizia, che una volta giunta sul posto ha raccolto la descrizione del presunto aggressore. Si tratta di un cittadino nigeriano di 34 anni, irregolare e senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell’ordine, intercettato in strada in viale Vittorio Veneto.

Dalla successiva perquisizione personale lo stesso veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 cm e una forbice. Da quanto ricostruito, l'autore del reato dapprima chiedeva al cittadino cinese un'offerta di denaro in quanto indigente e quindi, una volta ricevuto un rifiuto, lo bloccava sulla porta del locale, impedendogli di uscire; a questo punto, il rapinato, cercando di guadagnare una via di fuga, cercava di colpire il questuante con una bottiglia in suo possesso e quest'ultimo passava quindi alle vie di fatto, estraendo il coltello poi sequestrato, costringendo il malcapitato a consegnare la borsa, dalla quale estraeva la somma di trenta euro, impossessandosene ed uscendo dall'esercizio.

Al termine dell'attività di polizia, il rapinatore veniva arrestato per il reato di rapina aggravata e dopo essere stato accompagnato in ufficio per gli adempimenti di rito, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.