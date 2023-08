Aggredita mentre è al bancomat. E il rapinatore fa anche il prelievo

Prato, 1 agosto 2023 – Stava facendo il bancomat quando è stata avvicinata da un giovane bandito che l’ha aggredita, buttata a terra e derubata. Il brutto episodio è avvenuto domenica mattina in via Bologna. E’ stata una questione di attimi: la donna si è ritrovata a terra senza capire che cosa fosse successo. Per fortuna, non ha riportato nessuna grave conseguenza fisica, a parte il forte choc.

Secondo quanto riferito, la donna si trovava allo sportello bancomat lungo via Bologna per fare un prelievo quando è stata avvicinata dal giovane. Un ragazzo descritto dai modi cordiali e ben vestito. Era mattina e quindi la donna non ci ha fatto più di tanto caso. Il giovane le ha chiesto aiuto sostenendo che anche lui stava provando a fare un prelievo allo sportello della banca vicina ma il bancomat gli aveva trattenuto la tessera. La donna ha replicato che non sapeva come fare ad aiutarlo ma, in quel momento, il giovane l’ha aggredita ed è stata buttata a terra. Sono stati attimi confusi durante i quali la vittima non ha ben capito che cosa sia successo. Ha solo sentito il ragazzo che gridava parole confuse e imprecava. Mentre lei era a terra, il balordo ha eseguito il prelievo dei contanti con la sua tessera dal bancomat prendendo tutto quello che era possibile.

Con tutta probabilità il balordo stava tenendo d’occhio la sua vittima, infatti la donna aveva già infilato la tessera nel bancomat e aveva digitato il pin. E’ stato in quell’esatto momento che il giovane l’ha avvicinata e interrotta. Gli è bastata una manciata di secondi per buttare a terra la donna e prendere i soldi con il pin del bancomat già inserito.

La vittima si è resa conto di quello che era successo solo quando l’uomo è scappato. Sotto choc ha chiesto aiuto.

"E’ ancora sconvolta – racconta un’amica – E’ bene che le persone sappiano quello che è accaduto in modo da stare attenti. La presenza di due persone sospette in quella zona era già stata segnalata alle forze dell’ordine". E’ possibile che i balordi tenessero sotto controllo il bancomat in modo da agire quando le persone stavano facendo il prelievo o subito dopo averlo fatto. Il momento sfruttato dal ladro è stato quello più azzeccato in quanto la povera vittima aveva già inserito il pin della sua carta consentendo al balordo di prelevare quanti più soldi possibile, il massimale giornaliero previsto dalla tessera.

L’episodio è stato davvero violento, commesso per di più di mattina quando, nonostante fosse l’ultima domenica di luglio, ci sono diverse persone per le strade. Resta da capire se le telecamere hanno ripreso la scena anche perché il rapinatore ha agito a volto scoperto.

L.N.