Ranaldo: tessile, troppi falsi miti : "Così si allontanano i nostri giovani"

"Sempre più di frequente leggiamo sui giornali o vediamo in tv servizi che riguardano Prato che non rispondono fino in fondo alla verità. E se una parte condividiamo gli aspetti che evidenziano il fatto che a fronte di una situazione di illegalità sostanzialmente nota a tutti, le autorità, con le forze e le leggi ad oggi a disposizione non riescono a fronteggiare alcuni fenomeni che legali non sono, dall’altra siamo ’arrabbiati’ nel continuare a vedere un’immagine di Prato che non riconosciamo. Mi permetto di portare il mio contributo per provare a chiarire alcuni aspetti ed a sfatare alcuni falsi miti. Il primo mito riguarda il termine ’tessile’: settore, che qui rappresenta il 70% delle attività imprenditoriali. È un tessile moderno che sviluppa prodotti per l’abbigliamento, i filati, l’arredo, tessuti tecnici, moquette. Oltre a generare a un importante settore meccanotessile. Ma una cosa è il tessile, altra cosa è l’abbigliamento, soprattutto oggi che il pronto moda ha preso il sopravvento sulla moda programmata. A Prato ci sono molte aziende che fanno filati e tessuti per la moda programmata, quella dei brand e delle griffe, che lavorano con una programmazione anticipata di molti mesi rispetto alla vendita e che si basano su prodotti di qualità. Sono aziende a titolarità sostanzialmente italiana, che lavorano in filiere certificate della moda. E poi ci sono aziende legate alla moda pronta, a titolarità prevalentemente straniera, molto abili a proporre merce di prezzo mediobasso per i mercati nazionali ed internazionali ma con modeste ambizioni qualitative, lontano da standard di sostenibilità e certificazioni. Nella maggior parte dei casi, i tessuti o i capi greggi, semilavorati o finiti che alimentano questa filiera parallela del pronto moda arrivano dall’estremo oriente con modalità e canali che andrebbero indagati. Il secondo mito riguarda l’affermazione che le aziende cinesi si sono sostituite a quelle pratesi. Magari si sono fisicamente sostituite negli indirizzi, perché molte aziende italiane hanno preferito costruire ex novo capannoni all’insegna delle nuove normative, piuttosto che mettere le mani per risistemare vecchi capannoni. Da noi le aziende sono famiglie: se cambia la proprietà cambia tutto ed Il loro know-how è il vero valore. Però si avverte un senso di disaffezione al settore, frutto anche dell’esempio negativo spesso trasmesso dai media. Eppure il tessile ha ancora un futuro e ha sete di nuove menti e giovani digitalmente preparati. Nella legalità delle filiere sta la chiave per una bella integrazione tra chi fa tessuti e semilavorati e chi fa capi finiti. Nel frattempo, per favore rispetto per Prato".

Marco Ranaldo

Presidente Pratofutura