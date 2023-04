Raid notturno in centro Armato di tombino spacca vetri delle auto "Servono più controlli"

Brutta sorpresa per i residenti di via Tintori che ieri mattina si sono ritrovati con i vetri delle auto spaccate. Un raid notturno ai danni di tre veicoli che hanno subito ingenti danni. L’autore dei furti in serie è un uomo che con armato di un tombino ha spaccato i vetri delle auto parcheggiate per la notte causando ingenti danni soltanto per rubare pochi spiccioli e alcuni effetti personali. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine chiamate dai residenti, che hanno sentito rumore di vetri infranti e grida concitate. Non è la prima volta che la via viene presa di mira, l’estate scorsa si sono verificati furti nelle cantine di alcuni palazzi e ancora spaccate a danno delle auto in sosta.

Le indagini della polizia sono in corso per risalire all’autore dei furti: sembra che una delle auto vittime del raid fosse dotata dio telecamera che ha ripreso il ladro in volto. Sembra si tratti di un uomo conosciuto nella zona, che avrebbe agito da solo.

"Per fortuna la mia auto era parcheggiata in garage", commenta un residente amareggiato di via Tintori. "Non è la prima volta che succede, le persone si trovano con centinaia di euro di danni solo per aver parcheggiato l’auto in strada. Non è possibile, c’è bisogno di maggiori controlli". Duro anche il commento di Aldo Milone responsabile regionale del dipartimento sicurezza e immigrazione di Forza Italia: "Ennesimo raid notturno contro le auto in sosta in centro, dopo un furto con rottura dei vetri ai danni di una pizzeria sempre nel centro storico. Ormai episodi del genere si contano a centinaia se contiamo anche quelli verificatisi fuori dal centro", commenta. "Capisco perfettamente che il controllo del territorio diventa sempre più difficile quando c’è una carenza di organico delle forze di Polizia. In questo caso, bisogna impiegare anche la polizia municipale, soprattutto nelle ore notturne, in modo tale da cercare di prevenire il verificarsi di tali episodi".