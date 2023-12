Si perde e passa una notte nel bosco, disavventura per un ragazzo di 18 anni

Prato, 15 dicembre 2023 – Disavventura per un ragazzo di 18 anni rimasto per una notte dentro a un bosco visto che nel pomeriggio di ieri si era perso durante una camminata.

È successo nei boschi all’altezza di Vallupaia, in provincia di Prato. Il giovane aveva fatto una passeggiata ieri pomeriggio ma si era smarrito mentre camminava.

Lanciato l’allarme, sono state attivate le procedure per la ricerca delle persone disperse. Quindi sul posto, oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, è stato inviato il posto di comando avanzato che ha coordinato le ricerche.

Grazie ad un apposita app in dotazione al corpo è stato possibile rintracciare le esatte coordinate del ragazzo, che è stato quindi raggiunto alle 8 circa di questa mattina in prossimità del passo delle Cavallaie dal personale vf e trovato infreddolito, ma in buono stato di salute. Il giovane è stato poi accompagnato all’ambulanza che attendeva in piazza della chiesa a Migliana e trasportato all’ospedale di Prato.