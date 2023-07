Ragazzini offendono disabile ogni notte E la famiglia: "Mettiamo una telecamera"

Dai campanelli suonati a Comeana alla violenza verbale in strada a Seano contro un disabile. E ancora in orario notturno. I protagonisti di queste nuove e incivili gesta sono sempre dei ragazzini e la famiglia di quest’uomo, preso di mira, nei giorni scorsi ha affidato uno sfogo ai social perché "il limite è già già stato oltrepassato".

In pratica, un gruppo di giovanissimi la sera passa in motorino a tutta velocità in via Froccina urlando il nome di un disabile che abita lì, abbinato a espressioni offensive e strafottenti nei suoi confronti, oltre a bestemmie varie seminate per tutta la via. I residenti della strada non si sono certo tappati le orecchie e hanno espresso pure loro preoccupazione sui social: "La cosa sta degenerando. Sono settimane che va avanti questa storia, sempre verso le 23".

Qualcuno ha fatto un video col cellulare ma con l’oscurità e senza una telecamera professionale, si sentono solo le loro voci urlanti, altri cittadini chiedono l’intervento dei carabinieri almeno per un pattugliamento della zona che possa scoraggiare questi comportamenti.

Talvolta i giri notturni di questi ragazzi si allungano fino alle 2 di notte. I ragazzi hanno sicuramente diritto ad uscire ma non quello di offendere altre persone più sfortunate.

La famiglia dell’uomo ha manifestato l’intenzione di installare delle telecamere sulla proprietà in modo da riprendere la strada, telecamere che potrebbero essere posizionate proprio in questi giorni.

Le parole offensive lanciate come "armi" dalla strada sono un chiaro sintomo di disagio e di cattive abitudini, che nascondono problematiche che andrebbero affrontate seriamente, con il sostegno di esperti, e che vanno ben oltre il non saper vivere la compagnia degli amici o l’incapacità di dare un senso alle serate estive.

