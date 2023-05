Ragazzi a scuola di legalità e di rispetto

Studenti a lezione di legalità. Con una "docente" speciale. Questa mattina dalle 11,30 nell’aula magna dell’istituto Marconi il prefetto di Prato, Adriana Cogode, terrà infatti una lezione agli studenti sui temi della legalità, del rispetto e dell’inclusione. Una lezione a tutto tondo, per imparare da una voce autorevole le regole della legalità e conoscere i rischi per chi invece non si comporta secondo la legge. Il progetto è stato fortemente voluto dal dirigente Paolo Cipriani. Proprio i fatti di queste ultime settimane, con giovanissimi purtroppo protagonisti in negativo di fatti gravi (vedi l’aggressione a Martina, o le violente risse delle baby gang), ci dicono ancora di più come parlare ai ragazzi di legalità non sia mai tempo sprecato.