Ragazza sfregiata a Prato. Le minacce, il furto, l’alibi dell’ex fidanzato: "Non mi arrestano"

Prato, 26 aprile 2023 – Era “ossessionato” dal volto della ragazza. Sia che le dovesse fare un complimento, sia che la dovesse minacciare. Si accaniva sui suoi oggetti, in particolar modo sulle borse, distruggendoli. Emergono particolari inquietanti dall’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip Francesca Scarlatti, a carico di Emiliano Laurini, 41 anni, residente a Scandicci, arrestato lunedì pomeriggio dalla squadra mobile di Prato con l’accusa di essere il mandante della violenta aggressione che ha sfigurato Martina Mucci, cameriera di 29 anni di Prato, picchiata nell’androne di casa in via Fonderia alla Pietà la notte fra il 21 e il 22 febbraio scorsi. Insieme a Laurini, ex fidanzato della vittima, sono finiti in carcere uno dei due esecutori materiali del pestaggio, Kevin Mingoia, 19 anni sempre residente a Scandicci, e l’intermediario fra Laurini e i picchiatori, Mattia Schininà, 21 anni di Scandicci. Un quarto uomo (il secondo esecutore materiale del pestaggio) è in via di identificazione. Sono accusati di lesioni aggravate, rapina e sfregio permanente (reato che prevede pene dagli 8 ai 14 anni). Si parla di "picchiatori", persone che frequentano palestre di pugilato e che, secondo la procura di Prato che ha coordinato le indagini, si fanno pagare per andare a pestare la gente.

“La personalità incline alla violenza e alla gelosia patologica del Laurini nei confronti delle donne che frequenta emerge chiaramente sia dalle conversazioni intercettate sulla sua utenza con l’attuale fidanzata sia da quelle ambientali installate sulla sua auto", annota il giudice.

Laurini mostra infatti un’indole violenta anche con la nuova fidanzata. La picchia a più riprese fino a mandarla al pronto soccorso di Torregalli. La offende, le chiede con insistenza a che età ha perso le verginità, quanti uomini ha avuto prima di lui, pretende che vada in giro a dire che lui è il "numero uno" e che cancelli le chat con gli altri. " Ieri sera l’ho scassata per bene, vai tranquillo che ho dato il massimo... capelli strappati, unghie. Mi verrebbe voglia di spaccare i denti anche a lei... ", dice Laurini da solo in auto. Un deliro di onnipotenza che mostra la sua violenza, la sua ossessione nei confronti delle donne che frequenta. La prima a indicare Laurini, che ha alle spalle un precedente per rapina e porto d’armi, come possibile implicato nell’aggressione è la stessa vittima il giorno successivo al pestaggio. La donna racconta che i due avevano avuto una relazione piuttosto turbolenta andata avanti un anno. Un mese prima dell’aggressione si erano lasciati. Ne erano seguite liti e uno strano episodio: a Martina vennero rubati la borsa e il telefono cellulare che aveva lasciato in auto di fronte all’Hop ’n drop, locale dove entrambi lavoravano, lei come cameriera, lui come buttafuori. Nei giorni successivi al furto, gli inquirenti hanno verificato come il telefono della Mucci abbia agganciato le celle telefoniche vicino alla casa di Laurini. In quei giorni erano inoltre partite alcune telefonate agli ultimi numeri che non erano salvati in rubrica, in particolar modo a operatori di telemarketing. In sostanza, è il sospetto degli investigatori, Laurini avrebbe verificato con chi si sentiva Martina ed è possibile che abbia trovato nel cellulare qualcosa che gli ha fatto perdere la testa fino a ordinare il pestaggio. Oppure, altra ipotesi, lo avrebbe fatto per vendicarsi del fatto che dopo una violenta litigata avuta con la ragazza, il titolare del locale lo ha allontanato.

A indicare Schininà è stata la stessa Martina in quanto sapeva che l’ex fidanzato e il ventunenne erano amici e vicini di casa. Particolarmente importante è una telefonata fra Schininà e suo padre, dove il giovane mostra preoccupazione per quanto accaduto. " Ma glieli hai presentati tu questi due mongoloidi a questo pazzo ", chiede il padre al ragazzo. " No, gli ho dato solo il contatto. Sono andato solo a prendere un caffè ", replica il figlio. Sono molte le intercettazioni che incastrano gli indagati che evidentemente non sospettavano di essere ascoltati. Ce n’è una in particolare tra Laurini e Schininà. I due, essendo vicini di casa, si incontrano per caso. Schininà dice di non voler più avere nulla a che fare con Laurini in quanto lo ha messo nei guai e per colpa sua ha litigato con la ragazza. " Ha beccato i messaggi – dice – di quello lì che hai fatto a lei, a Martina, la mia ragazza pensava che ci fossi di mezzo anch’io ". Un’ammissione plateale. Laurini tenta di tranquillizzarlo: " Ma non c’è nessuna indagine e non mi arrestano, non ti preoccupare". Ma Schininà ha paura. Ha paura che Laurini gliela faccia pagare se viene fuori la storia del pestaggio di Prato e che sia lui il mandante dell’aggressione patita dal padre della fidanzata, buttafuori al Loft, a inizio marzo.

Laurini ha pianificato tutto, si è creato un alibi – la notte dell’aggressione ha lasciato Scandicci per andare a trovare un parente –, voleva fargliela pagare a Martina. La sera dell’aggressione il cellulare in uso a Mingoia, il picchiatore arrestato, aggancia la cellula vicino casa di Martina. Lui che non è un frequentatore di Prato, era in città. Intorno alle due di notte, parte una serie di chiamate fra l’utenza di Laurini e quella di Mingoia. Alcune durano pochi secondi, prima dell’aggressione, come a confermare che i picchiatori sono arrivati sul posto. Alle 2.04 – ad aggressione compiuta – parte uno squillo che dura un secondo, la conferma che il piano è andato a buon fine.