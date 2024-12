Rafforzamento dei ponti sulla Sr66: approvati i progetti per Ponte alla Furba e Ponte al Collecchio

Ok al rafforzamento dei due ponti sulla Sr66 nel territorio mediceo. La Provincia di Prato ha approvato i documenti di fattibilità per le alternative progettuali relative agli interventi di messa in sicurezza del Ponte alla Furba, nel Comune di Poggio a Caiano, e del Ponte al Collecchio, nel Comune di Carmignano, entrambi situati lungo la Sr66.

Per i lavori di messa in sicurezza, i progettisti hanno proposto due soluzioni alternative: il consolidamento dei ponti esistenti e la costruzione di nuovi manufatti. Tuttavia, entrambe le opzioni presentano criticità significative, principalmente dovute al contesto urbanizzato in cui sono inseriti i due ponti.

Per tale motivo, è necessario che la scelta finale della soluzione venga individuata e condivisa con la Regione, in qualità di ente proprietario della Sr66. A breve, verranno organizzati una serie di tavoli tecnici tra la Provincia e la Regione, con l’obiettivo di identificare l’alternativa progettuale più adeguata da percorrere, valutando il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’impatto ambientale.

Per quanto riguarda la copertura economica degli interventi, essa sarà garantita attraverso l’approvazione dei bilanci futuri, in base all’alternativa che verrà selezionata e al contributo che sarà richiesto alla Regione.

Si ricorda che, a seguito delle verifiche di transitabilità, sul Ponte alla Furba è stato istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate. Per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, è stato istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, sulla corsia centrale. Sul Ponte al Collecchio, in base agli esiti della verifica di transitabilità, è consentito il transito di veicoli con carichi fino a 44 tonnellate.

"Con l’approvazione dei documenti di fattibilità per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti alla Furba e al Collecchio stiamo compiendo un passo decisivo per la sicurezza e la sostenibilità delle nostre infrastrutture – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – La sicurezza stradale è una priorità per il nostro Ente e questi interventi sono fondamentali per garantire una circolazione fluida e sicura per tutti gli utenti della Sr66. Confidiamo che, con il supporto della Regione, riusciremo a trovare la soluzione migliore per il nostro territorio e tutta la comunità".