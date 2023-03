Raffica di furti ai danni di distributori di benzina: due arrestati

I carabinieri del nucleo operativo di Firenze, coadiuvati da militari della Stazione di Rufina, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un italiano e un domenicano, rispettivamente di 64 e 36 anni, che avrebbero messo a segno alcuni colpi ai danni di distributori di benzina, anche a Prato. I carabinieri hanno avviato le indagini in seguito alle denunce formalizzate da due gestori di altrettante aree di servizio di Rufina e del capoluogo fiorentino. In particolare, gli indagati, nel mese di maggio 2022, utilizzando due auto di proprietà e intestate a loro congiunti, avrebbero messo a segno dapprima un furto presso l’accettatore di un distributore di Rufina aprendo la cassaforte mediante chiavi contraffatte tentando, pochi giorni dopo, di reiterare il gesto senza riuscirvi per la sostituzione della serratura da parte del gestore dell’area di servizio che nel frattempo si era accorto dell’ammanco di denaro. Successivamente, il 14 agosto 2022, dopo avere spostato le telecamere di video sorveglianza di un’area di servizio fiorentina, in viale Europa, avrebbero tentato di impossessarsi dell’incasso contenuto nell’accettatore. I carabinieri hanno attuato un’attenta e minuziosa attività di monitoraggio delle auto usate dagli indagati, riuscendo a ricostruire non solo gli spostamenti anche fra Prato, Arezzo e Siena nelle quali stanno proseguendo le indagini.