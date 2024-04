Radiofarmaco sentinella: "Riesce a rilevare i tumori". Sarà sperimentato a Prato

Il radiofarmaco si chiama "68Ga-FAPI-46" ed è in grado di rilevare i tumori molto precocemente. A portarne avanti lo studio è stata la medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano e adesso l’Aifa, l’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato il reparto del nosocomio di Galciana a sperimentarlo a scopo diagnostico a uso Pet (tecnica di imaging medico-nucleare con tomografo ad emissione di positroni) in pazienti oncologici. Lo studio, finanziato col contributo della Fondazione Sandro Pitigliani, porterà alla valutazione molecolare dell’attivazione dei fibroblasti e del rischio nei tumori solidi, e verrà condotto in collaborazione con Irccs Istituto Romagnoli per lo studio dei tumori "Dino Amadori" dell’ Emilia Romagna. Si tratta, per vari motivi, di una importantissima conquista da parte del team diretto dal dottor Stelvio Sestini, direttore della struttura di medicina nucleare: "Il 68Ga-FAPI-46 è un radio-tracciante inibitore della proteina di attivazione dei fibroblasti (FAP) associati al cancro ovvero, in parole più semplici, esso è in grado di riconoscere e legarsi in maniera selettiva a questa glicoproteina che è presente in gran quantità sulla membrana di queste cellule – spiega -. Questo è molto importante perché i fibroblasti associati al cancro rappresentano circa l’80% dei fibroblasti presenti nel microambiente tumorale e hanno un ruolo cruciale nella genesi della maggior parte dei tumori solidi come i tumori cerebrali, della mammella, del polmone o di quelli intestinali. E’ una metodica di imaging bio-molecolare in grado di rilevare il tumore in modo selettivo e molto precocemente".

La tecnica si basa sulla somministrazione del radiofarmaco per via endovenosa e la successiva acquisizione, nell’arco di dieci minuti, di immagini della distribuzione del radiofarmaco nell’organismo umano mediante il tomografo Pet. La presenza dei fibroblasti e quindi del tumore viene visualizzata nelle immagini bio-molecolari come una area di accumulo del radiofarmaco 68Ga-FAPI-46. "Questo radiofarmaco – aggiunge il coordinatore tecnico sanitario di radiologia medica Christian Mazzeo - non è disponibile in commercio ma la sua sintesi verrà eseguita presso la Radiofarmacia della Medicina Nucleare, al Santo Stefano". "La possibilità di svolgere ricerca nell’ospedale di Prato rappresenta un traguardo importante" conclude Maria Teresa Mechi, direttore sanitario del Santo Stefano.