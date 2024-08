"Radio insieme" e Vasari. Musica e cultura a Vernio

Fine settimana agostano in quel di Vernio che si apre in data odierna con la serata di "Apriti Chiostro" dedicata a Radio Insieme. Alle 21.15 infatti è prevista la presentazione del libro fotografico "Radio Insieme, storia di un’avventura fantastica". La serata sarà animata dagli storici speaker della radio, di cui ne racconteranno la nascita e il percorso. In occasione della serata di "Apriti Chiostro" sarà aperta dalle 10 alle 23 anche la mostra nell’Oratorio di San Niccolò "Vasari racconta… lettere, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e i Bardi di Vernio".

Un progetto che porta la firma del Comune di Vernio e che è stato curato dalla Fondazione CDSE e dall’Accademia Bardi, grazie al contributo assegnato dal bando della Regione Toscana per le "Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari".

Le sette lettere originali di Vasari narrate attraverso le bellissime illustrazioni di Anita Barghigiani, il dipinto parlante di Vasari e i costumi storici della Società della Miseria Gruppo storico Conti Bardi.

Il progetto complessivo, che prosegue fino al 19 novembre, comprende anche un ventaglio di attività che spaziano da mostre a laboratori per bambini, da incontri di studio a visite sul territorio e a Pisa. La mostra è aperta domani e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Domani inoltre c’è in programma un nuovo appuntamento con il Pool bar della piscina comunale di Vernio. Dalle 18.30 alle 24 tagliere, musica, drink e piscina con ingresso a 15 euro (dalle 21 ingresso con drink a 10 euro). Per maggiori informazioni e per prenotarsi, è necessario telefonare al numero 0574 1651140.