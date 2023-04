Radici a Officina Giovani Il collettivo Masc contro le violenze in Iran

Oggi alle 16 a Officina Giovani si terrà la performance Radici a cura del collettivo artistico Masc e da domani a sabato 29 aprile rimarrà in esposizione l’installazione artistica frutto della stessa performance, con possibilità di visitarla su prenotazione scrivendo a [email protected] L’opera ha lo scopo di sensibilizzare le persone sulla situazione attuale in Iran. Durante la performance le artiste del collettivo saranno intente nel trascrivere le testimonianze ricevute da persone che realmente vivono o hanno vissuto l’esperienza della privazione della propria libertà in Iran. Sabato 29 aprile alle 16.30, il materiale verrà riunito e portato in piazza delle Carceri, dove avverrà un breve intervento di divulgazione delle storie. Dalla Rivoluzione Islamica del 1979, l’Iran è diventato uno stato teocratico con a capo Ali Khamenei. Le politiche di repressione attuate dal governo minano la libertà personale, colpendo soprattutto il genere femminile. La morte di Mahsa Amini ha scatenato rivolte e proteste, represse dal regime con violenza. Il collettivo è composto da Alice Risaliti, artista fotografa e pittrice, Lavinia Nuti artista e pittrice, Valentina Amelia curatrice e Matilde Toni curatrice.