La lezione agli autocrati
Prato
Raddoppio Declassata al Soccorso, Anas aggiudica i lavori per realizzare il tunnel
24 set 2025
REDAZIONE PRATO
Raddoppio Declassata al Soccorso, Anas aggiudica i lavori per realizzare il tunnel

La ditta Manelli Impresa di Monopoli ha vinto la gara presentando un ribasso del 6,894%

E' stato reso noto da Anas il nome dell’impresa che si occuperà del raddoppio della Declassata al Soccorso

Prato, 24 settembre 2025 – Qualcosa di muove per i lavori al Soccorso. Anas ha aggiudicato a Manelli Impresa Spa di Monopoli i lavori per il raddoppio della Declassata. L’impresa pugliese, capofila di un gruppo di altre aziende di ingegneria coinvolte per la progettazione esecutiva dell’opera e per il monitoraggio ambientale del cantiere, ha vinto la gara presentando un ribasso del 6,894%.

L’importo complessivo del contratto è di 47.750.242,21 euro, di cui oltre 1,9 milioni per oneri relativi alla sicurezza. Il contratto con l’impresa aggiudicataria dovrà essere stipulato entro il 20 ottobre. Entro i successivi 45 giorni è prevista la consegna dell’area. La ditta vincitrice del bando avrà a quel punto 90 giorni per presentare il progetto esecutivo, che dovrà essere valutato e approvato da Anas.

Contemporaneamente l’impresa potrà avviare l’attività di ricerca ed eventuale bonifica di ordigni bellici e il monitoraggio ambientale. Per quest’ultima operazione la durata prevista è di un anno a partire dalla consegna dell’area. Una volta ricevuto l’ok alla progettazione esecutiva ed eseguito il monitoraggio ambientale, la ditta incaricata potrà avviare i lavori di scavo e realizzazione del tunnel, con tempi fissati in 1100 giorni. Tutto conteggiato, i lavori per il raddoppio alla Declassata al Soccorso, potrebbero iniziare all’inizio del 2027.

© Riproduzione riservata