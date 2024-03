Racconti di guerra e di liberazione. Un bando per gli studenti

Un premio letterario per le scuole per tenere viva fra i ragazzi la memoria della storia, della guerra. Lo ha promosso la sezione pratese dell’Associazione nazionale combattenti e reduci insieme al Museo della Linea Gotica di Montemurlo. Il concorso è pensato per gli studenti di scuole primarie e secondarie di Prato e provincia, ha il patrocinio dei Comuni di Prato e Montemurlo e della Provincia di Prato, e si divide in più sezioni per ampliare la partecipazione a più fasce di età, con lavori che si articolano in opere artistiche, testi e poesie. "Il premio ha come oggetto i racconti di guerra e liberazione – spiegano i promotori – e si propone di ricordare eventi che fanno parte del nostro passato e che hanno caratterizzato la vita dei nostri concittadini e parenti in epoca di guerra". La scadenza per le domande è il 30 aprile. Maggiori informazioni sul sito www.combattentiereduci.it

Nella foto: piazza Mercatale dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale