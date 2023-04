Raccolte oltre 2.600 firme per il 118 E Bosi si arrabbia: "Ancora ignorati"

Resta caldo l’argomento 118 in Valbisenzio con casi di interventi su codice rosso che continuano a superare i 20 minuti e forti timori dei cittadini.

Preoccupati anche i sindaci, che hanno indetto un incontro pubblico sul tema per mercoledì sera, nella sala consiliare di Vaiano alle 21 a cui è stato invitato anche Adriano Peris, responsabile del 118 area Firenze-Prato, oltre che le associazioni di volontariato e le rappresentanze di categoria.

"Registriamo con soddisfazione – dichiara Primo Bosi, dopo aver saputo del potenziamento da aprile del servizio emergenziale nella piana pistoiese, nel Comune di Agliana, con il passaggio all’h24 con medico e infermiere di un servizio che prima era di 12 ore con il solo medico – la notizia del rafforzamento del presidio medico nella zona di pianura perché va a tutelare la salute pubblica di una vasta area di popolazione, al contempo rileviamo come la nostra valle, nonostante i ripetuti allarmi lanciati sui tempi di intervento del medico su un codice rosso troppo lunghi per essere ritenuti accettabili, sia stata colpevolmente ignorata. L’ultimo caso è quello della giornata del 6 aprile dove il medico è arrivato sul codice rosso in un tempo superiore ai 20 minuti. Allo stesso tempo registriamo con piacere l’intervento del presidente regionale Eugenio Giani che ci ha assicurato il sostegno per il ripristino almeno dell’ambulanza infermieristica".

Il governatore è stato informato della situazione, infatti, durante l’inaugurazione della nuova piazza a La Briglia, quando, per mano di rappresentanti del circolo vaianese del Pd e di Sinistra Unita Valbisenzio, sono state consegnate le 2.655 firme per il ripristino di personale sanitario sulle ambulanze in partenza da Vaiano.

"Non è tanto importante il numero delle firme, che è comunque notevole – spiega Francesca Vivarelli di Sinistra Unita Valbisenzio – quanto la risposta che ha dato la gente, che oltre a firmare si è soffermata a parlare con noi esprimendo la propria preoccupazione. Le firme sono state consegnate alla Regione e continuiamo a chiedere un consiglio comunale aperto su questo tema". In una nota congiunta, poi, la Vivarelli e Roberta Roberti del Pd scrivono: "L’obiettivo iniziale era quello di raggiungere almeno 1000 firme, il risultato raggiunto ha dimostrato che il tema della sanità è una priorità per tutta la cittadinanza e che è estremamente necessario tornare a parlare con convinzione di medicina di prossimità, Case della salute, case e ospedali di comunità più vicini ai cittadini".

Claudia Iozzelli