Raccolta sangue. La Fratres riapre l’unità donazioni

La Fratres di Poggio a Caiano riapre dopo quattro anni l’unità di raccolta sul territorio. La chiusura di quasi tutte le attività di volontariato per la donazione del sangue, lo ricordiamo, aveva riguardato le unità dislocate nelle associazioni e fu dovuta sia al Covid sia alle nuove regole stabilite dal centro regionale del sangue. Con Poggio, ad oggi, sono attive 3 punti nella provincia di Prato: Montemurlo e la Misericordia di via Galcianese a Prato. In questi anni di vuoto i donatori potevano recarsi ai centri trasfusionali degli ospedali, ma il calo di donazioni è stato sensibile.

"Il nostro impegno – spiega Saveria Meoni, presidente della Fratres di Poggio – deve essere quello di riportare la gente a donare il sangue, dobbiamo recuperare i donatori fermi da più di due anni e sensibilizzare sul tema". Ci sono nuove regole per accedere alla donazione che sarà domenica 28 settembre dalle 7,30 alle 11 alla Misericordia in via Aldo Moro. Coloro che hanno fatto una donazione di sangue negli ultimi 2 anni sono considerati donatori attivi.

I donatori, invece, fermi da oltre 2 anni ma ancora idonei per età (da 18 a 60 anni) devono essere "riabilitati". In cosa consiste? Bisogna presentarsi digiuni per fare il prelievo di controllo e la visita medica e se il donatore sarà ritenuto idoneo potrà donare all’appello successivo che sarà il 22 novembre. La Fratres di Poggio, ad oggi, conta circa 50 donatori attivi ma un tempo erano parecchi di più.

"La differenza rispetto al passato – prosegue la Meoni – è che adesso le sacche di sangue confluiranno all’Udr di Firenze in quanto la direttrice sanitaria è la dottoressa Nicoletta Michelangeli che dirige le Udr dislocate sul territorio". Per prenotare la donazione di domenica e la riattivazione chiamare: 347 1201975 e 335 6399490.

M. Serena Quercioli