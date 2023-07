Raccolta rifiuti tessili Il Corertex all’Europa: "Il modello Prato non si può ignorare"

La stesura delle regole sull’Epr, la responsabilità estesa del produttore in ambito tessile, sembra tornare completamente nelle mani dell’Unione Europea. Nonostante tutto il cammino portato avanti dal governo italiano per una bozza condivisa con le varie realtà territoriali, a cui anche gli stessi consorzi e associazioni di categoria pratesi hanno preso parte con vari incontri al ministero, ora la Commissione Europea sembra volere cambiare le carte in tavola. Tanto che nell’ultima revisione della direttiva quadro sui rifiuti ha proposto di istituire sistemi di Epr armonizzati fra tutti i paesi dell’Unione e con tariffe obbligatorie. Insomma, una sorta di unico Epr europeo, che in parte va a congelare tutto il percorso portato avanti a livello italiano. E che rischia di rinviare ogni decisione di almeno un anno, di sicuro dopo le elezioni europee del giugno 2024. Una situazione che preoccupa le realtà territoriali, anche alla luce del fatto che il Parlamento Europeo nell’ultima risoluzione in tema di rifiuti tessili ha ignorato il Modello Prato. E da qui la richiesta del Corertex, il consorzio per il riuso e il riciclo tessile, avanzata agli europarlamentari italiani di rivedere e riscrivere la risoluzione in tema di tessili.

"Leggere nel testo europeo che non esiste nell’Unione un modello commerciale redditizio associato alla raccolta differenziata e alla lavorazione dei rifiuti tessili significa ignorare completamente ciò che il Modello Prato rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo – spiega il presidente del Corertex Raffaello De Salvo -. Questa considerazione è totalmente errata e priva di fondamento poiché un modello commerciale, redditizio e funzionale per la gestione dei rifiuti tessili in Europa esiste ed è attivo e produttivo fin dal 1850 nel distretto tessile pratese. Un modello che ha anticipato di gran lunga qualsiasi teoria sull’economia circolare. Un sistema che lavora attualmente oltre 100.000 tonnellate di rifiuti tessili composti da cicli pre e post consumo con una filiera consolidata nel tempo, trasformando la maggior parte dei rifiuti in materiali riusabili e commerciabili come indumenti usati, filati, ovatte, prodotti per l’edilizia e l’industria e molto altro. Un modello che non può essere ignorato nel testo europeo, e che anzi deve essere valorizzato. L’augurio è quello che la politica a ogni livello possa incidere per modificare il testo e tutelare il nostro distretto".

Il tema è stato sollevato dal Corertex durante un’audizione in commissione Ambiente della Regione Toscana. Un incontro che ha rappresentato l’occasione per il Corertex di proporre alla Regione l’avvio di una campagna informativa congiunta sulle buone pratiche di conferimento dei rifiuti tessili. "Una iniziativa rivolta ai cittadini per una corretta raccolta differenziata, partendo proprio dalle scuole – conclude De Salvo -. L’idea è di fare comprendere al meglio la reale importanza per la comunità di un buon conferimento dei rifiuti tessili e quale sia la giusta consapevolezza da raggiungere nell’acquistare capi d’abbigliamento in maniera sostenibile".

