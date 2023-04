Raccolta fondi per Martina "Grazie. Non sono sola"

PRATO

"Ho saputo del bonifico l’altro giorno, quando me lo ha comunicato Massimo, il mio titolare, per telefono. Penso che sia stata una delle poche notizie che mi ha fatto sorridere in questo periodo così difficile, ma non tanto per la somma raccolta, che è davvero importante ed utile per le costose cure che dovrò affrontare, quanto piuttosto per il significato che porta con sè: il supporto morale, la vicinanza umana e la solidarietà genuina di tutte le persone che hanno voluto contribuire ad aiutarmi". C’è tanta dignità e tanta riconoscenza nelle parole della 29enne Martina Mucci, la cameriera di 29 anni che è stata aggredita mentre rincasava dal lavoro alle 2 del mattino del 21 febbraio, picchiata a sangue e sfregiata nel volto da due sconosciuti sul pianerottolo di casa alla Pietà. La proprietà dell’Hop ’n Drop, il locale dove lavorava la ragazza, ha deciso infatti di costituire un comitato di raccolta fondi. "Tutti insieme per Martina" ha chiuso giovedì il conto corrente aperto in banca per aiutare la 29enne nelle cure per il volto ed i denti. Massimo Cosmo, titolare del pub molto frequentato da pratesi e non, ha fatto il bonifico da 6.900 euro, frutto della raccolta fatta in questi mesi a favore di Martina perché possa finalmente dare inizio agli interventi necessari a farla tornare solare e bella come prima.

"Lo staff, i colleghi di lavoro, il mio titolare: per me sono una seconda vera famiglia – spiega Martina, commossa – Sento molto la mancanza del lavoro ogni giorno al pub, ma le tante dimostrazioni di amicizia e supporto morale ricevuti mi danno la forza di reagire per ripartire al più presto. Tante volte si diceva, nelle riunioni di staff, che eravamo una squadra, una grande famiglia. Ecco, io ho avuto la dimostrazione che lo siamo davvero – continua Martina. – Un giorno vorrei ringraziare una per una le persone che hanno voluto aiutarmi in questo percorso lungo e faticoso. Sono commossa al pensiero che in tanti non si sono sottratti nel darmi una mano, amici, conoscenti, clienti del locale o anche persone che non conosco". Adesso il percorso più difficile è sicuramente quello interiore. Riuscire a supeperare "quell’ansia e quello sconforto che mi prendono quando scende la sera oppure quando dovrei mettermi alla guida da sola".

Sara Bessi