Raccolta capi usati. Mercatino per File

Appuntamento con la solidarietà. Torna da venerdì’ 9 a domenica 11 maggio la quarta edizione di "Prato Vintage Market", patrocinata da Comune e Provincia di Prato. L’iniziativa si svolge dalle 10 alle 19 a palazzo Banci Buonamici e allo Spazio Valentini, sempre in via Ricasoli ed è ad ingresso libero.

Si tratta di una iniziativa di beneficenza supportata da Supermercati Pratocarni e da Fratini Traslochi. Prato Vintage Market è il mercato di abiti e accessori vintage organizzato per raccogliere fondi a supporto del servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio offerto da File associazione leniterapia.

File propone opportunità di sostegno per tutte le età, attraverso percorsi di supporto psicologico e la possibilità di partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto. A Vintage Market sarà proposta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati.

Prato Vintage Market è possibile con l’aiuto di tutti. Nel periodo del cambio degli armadi, possiamo dare nuova vita ai capi che non usiamo più. Possono essere portati il punto di raccolta organizzato dal Supermercato Pratocarni in via Ferraris 29/31, aperto dalle ore 8 alle ore 20. In alternativa, è possibile anche ritiro a casa: tua (info: 339 7620227).

Per tutte le informazioni rivolgersi allo 055.200 1212 (numero attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle 15) oppure scrivere a: [email protected].

Pagina a cura di Marilena Chiti