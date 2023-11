Rabbia in piazza Ciardi: "Viviamo nella paura. Balordi spesso impuniti. Servono i militari"

Denuncia a piede libero per tre stranieri coinvolti nella rissa scattata attorno alle 15 di venerdì pomeriggio in Piazza Ciardi. Si tratta di una trentenne nigeriana, un 27enne originario della Sierra Leone e un 25enne pakistano, tutti con precedenti di polizia, con il più giovane deferito anche per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio da Prato, emesso dal questore lo scorso 11 luglio. Sono ancora in corso gli accertamenti per individuare i motivi che hanno scatenato lo scontro. In piazza Ciardi è stato trovato anche un coltello con una lama da 25 centimetri sotto un’auto in sosta.

Nel frattempo sono la rabbia e la paura i sentimenti di commercianti e residenti della zona, che per l’ennesima volta hanno dovuto assistere da vicino ad un episodio di criminalità.

Piazza Ciardi, purtroppo, sta lottando da tempo contro la piaga dello spaccio. Anche un anno fa (era il 10 dicembre 2022) i negozianti lanciarono un grido d’allarme proporio sul nostro giornale. Grido d’allarme che, a conti fatti, è caduto nel vuoto, vista la situazione attuale e quanto accaduto venerdì e la sera prima. "Io e mia moglie ci siamo dovuti chiudere dentro al negozio per la paura quando è scattata la rissa – il racconto di Mario Bolognini, titolare dello storico studio fotografico – E’ da 40 anni ormai che lavoro qua in piazza Ciardi: posso tranquillamente dire che siamo arrivati ad un punto che mai mi sarei aspettato di raggiungere. Purtroppo a questi malviventi non viene fatto nulla e quindi si sentono autorizzati a comportarsi come vogliono. Oltre alla violenza, c’è il giro di droga: come un anno fa, anche adesso c’è uno straniero, uno spacciatore, sempre con al guinzaglio un cane di grossa taglia. Lo vediamo tutti". Mentre la questura spiega di essere intenzionata a proseguire per tutto l’autunno a schierare - praticamente ogni giorno - equipaggi e pattuglie delle forze dell’ordine per sorvegliare l’area della stazione di Porta al Serraglio, ci si interroga se non sia il caso di piazzare degli agenti in maniera stabile anche in piazza Ciardi. "Certo che sarebbe d’aiuto – aggiunge Bolognini – quantomeno per provare a scoraggiare i delinquenti". Esasperata dalla situazione è anche Alessandra Coppini, titolare dell’omonimo negozio d’abbigliamento. "Quando sono arrivati sul posto gli agenti per sedare la rissa mi sono fatta sentire: adesso basta, non ne possiamo più di fare i conti con episodi simili. Sono arrabbiata nera nei confronti delle istituzioni, che non puniscono questi delinquenti. Prato diventa giorno dopo giorno una città sempre più pericolosa, eppure lo Stato non ci manda i militari per intervenire: questo sinceramente non lo capisco. Da quando abbiamo subito un furto all’interno del negozio, abbiamo deciso di mettere un campanello per aprire ai clienti. Si vive costantemente nella paura e questo non è assolutamente giusto".

Francesco Bocchini