Quindici militari sono pochi. Sia solo l’inizio

I numeri su furti, rapine e reati in genere contenuti nella relazione della procura per l’inaugurazione dell’anno giudiziario rendono il futuro arrivo dei militari, appena 15, soltanto un inizio. Deve essere così, altrimenti l’intervento del governo rischia di essere totalmente inutile. Meglio 15 che nessuno, questo certamente, ma è evidente che i problemi di Prato sul fronte della sicurezza richiedono uno sforzo maggiore, a partire dal rafforzamento ulteriore, dopo quello recente, degli organiuci delle forze dell’ordine. Il problema va affrontato per quello che è, senza interventi ponte ma con una strategia vera che finora non si è vista.