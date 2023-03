Qui tutto il volley under 15 Contest per la finalissima

Trasformare le finali nazionali giovanili di pallavolo maschile, categoria Under 15, in una vera e propria festa della città. E’ questo l’obiettivo del Volley Prato che ha ricevuto dalla Fipav, federazione italiana pallavolo, il compito di organizzare fra Prato e Montemurlo la massima competizione di categoria, che porterà ad assegnare il titolo di campioni italiani Under 15. Proprio per cercare di coinvolgere tutta la città intorno all’evento, il Volley Prato ha deciso di lanciare il contest "Scegli tu il logo per le finali nazionali". L’idea è quella di coinvolgere scuole, studenti e addetti ai lavori per mandare un messaggio positivo legato alla pallavolo, sui suoi valori vincenti e sul suo legame con la città di Prato.

Il concorso è aperto e le candidature potranno essere inviate fino al 28 marzo. Il logo andrà inviato via mail, preferibilmente in formato vettoriale, all’indirizzo mail: [email protected] Una giuria avrà poi il compito di scegliere il logo che rappresenterà le finali pratesi in tutta Italia. Ricordiamo che l’appuntamento si terrà dal 16 al 21 maggio. A essere coinvolte saranno varie palestre: il palazzetto di San Paolo, il Gramsci Keynes, la palestra di Maliseti, l’Anna Frank di Montemurlo. Le semifinali e finali si disputeranno invece al palazzetto dello sport PalaKobilica. Intanto il Volley Prato del presidente Giuntoli sta facendo di tutto per qualificarsi alla competizione, a cui accedono 28 formazioni da tutta Italia. Per ora l’Under 15 laniera è a punteggio pieno nelle fasi regionali.