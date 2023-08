"Qui l’ingresso disabili è sempre accessibile"

Ingresso per disabili del Comune di Carmignano chiuso, il sindaco Edoardo Prestanti e il consigliere regionale del Pd Iacopo Melio, rispondono alla consigliera di opposizione Angela Castiello (Forza Italia) che aveva sollevato il problema, nei giorni scorsi, in quanto un disabile in carrozzina non può entrare in autonomia nel palazzo comunale, se qualcuno non apre la porta dedicata sul fronte del municipio.

"A Poggio a Caiano – dice Melio che era intervenuto il mese scorso su un problema simile al Comune di Poggio – è stato criticato un ingresso accessibile alle persone con disabilità perché laterale, secondario, seminascosto e peraltro rimasto chiuso durante i primi consigli comunali. Quello di Carmignano, invece, si trova sulla facciata principale del Comune, a pochi metri dall’entrata principale e presenta un campanello ad altezza carrozzina per poter chiamare la portineria e ricevere assistenza per entrare. Il problema, dunque, non esiste in alcun modo. Forse sarebbe il caso di investire le energie per denunce serie e non campate per aria, visto che le cittadine e i cittadini si meritano serietà e non perdite di tempo".

Il sindaco Prestanti da parte sua ricorda che "la porta è chiusa solo per motivi di sicurezza. La procedura di accesso ordinario prevede che al suono del campanello un operatore apra la porta, dia informazioni e se necessario accompagni il cittadino negli uffici. Stessa cosa per l’uscita dal palazzo. Le accuse della consigliera Castiello sono infondate e siamo di fronte all’ennesima strumentalizzazione di argomenti seri e delicati".

M.S.Q.