Qui le auto più "giovani" di Prato e in tutta Italia

In provincia circolano le auto più "giovani" d’Italia. E’ quanto emerge dall’analisi effettuata da Facile.it e Assicurazione.it. L’età media delle auto circolanti sulle strade italiane nel primo semestre 2023 è di 11 anni e 7 mesi. Il dato è in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022, del 16% sul 2021 e addirittura del 28% se si guarda ai primi sei mesi del 2016. Prato è la provincia che sta meglio: qui le auto che circolano hanno un’età media di poco più di 9 anni e 10 mesi. Subito dietro Massa-Carrara (10 anni e 2 mesi) e Pisa (10 anni e 3 mesi). Secondo l’indagine la città in cui circolano i veicoli più vecchi è Nuoro: 14 anni e 9 mesi, il 27,6% in più rispetto a quanto rilevato a livello nazionale.