Question time in consiglio

Il caso del canile Il Rifugio

e dell’inchiesta della procura finirà anche all’attenzione del consiglio comunale, dove

oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno (foto), presenterà un question time. Il capogruppo di FdI

in Regione, Francesco

Torselli, presenterà invece un’interrogazione alla giunta Giani. "L’indagine della procura di Prato ci fa riflettere sulla gestione dei nostri canili comunali in cui gli animali d’affezione più sfortunati dovrebbero trovare rifugio – dice Torselli –. Un tema non sempre al centro del dibattito pubblico su cui è necessario fare di più. Per questo presenterò una interrogazione in consiglio regionale per fare

il punto sullo stato dei nostri canili".