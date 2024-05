Questa sera incontro al Terminale

Prato, città dai 125 mondi: crocevia di tante culture, laboratorio di inclusione. "Una città, nuove visioni, prospettive plurali" è il titolo dell’incontro organizzato da Alternativa per i beni comuni nella saletta del Terminale, stasera alle 21: un momento per discutere degli scenari di contenitore globale per la Prato del futuro soffermandosi sul ruolo dei cittadini nel contesto di questa trasformazione. Una città che – si legge nella nota degli organizzatori – "si presta più di altre realtà a rappresentare una ‘città mondo’". Sul tema interverranno la candidata sindaca di Alternativa per i beni comuni Paola Battaglieri, Fabio Bracci, sociologo e autore del libro "Oltre il distretto", Maurizio Giardi, scrittore, attivista e capolista candidato di Alternativa per i beni comuni. Martedì 28 maggio, sempre alle 21, ci si sposterà al circolo Arci di Viaccia per l’iniziativa "Stop Multiutility. Basta profitti su servizi e diritti": Battaglieri sarà in compagnia di Rossella Michelotti del Forum Acqua Pubblica e dell’avvocata Donatella Bonciani. "L’alternativa alla Multiutility e alla quotazione in Borsa c’è – dicono da Alternativa per i beni comuni - una società in house o un’azienda speciale di diritto pubblico a capitale interamente municipale".