Questa sera a Palazzo Datini, lo spettacolo "Io Malaparte. Lettere a Curzio" e l'ultima replica di "Nome"!

Questa sera alle 21.30 a Palazzo Datini andrà in scena lo spettacolo "Io Malaparto. Lettere a Curzio" scritto e interpretato da Maila Ermini (foto) e inserito nel cartellone della Prato Estate. Intervallato da rarissime testimonianze radiofoniche di Malaparte stesso e commenti di intellettuali e scrittori che lo conobbero, "Io Malaparto"

è uno spettacolo pieno

di sorprese, divertente

e intenso al tempo stesso

e a tratti sorprendente. Ingresso libero fino

a esaurimento posti.

Negli spazi di Ex Fabrica,

il giardino estivo del Fabbrichino in via Targetti, oggi e domani alle 18.30 ultime due repliche di "Nome", lo spettacolo per bambini nuova produzione targata Metastasio

e Compagnia Tpo.