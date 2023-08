“Quelli della rotonda” fanno tappa a Pisa

Pisa, 24 agosto 2023 – Sono oltre 20 anni che "Quelli della rotonda" scalano tutte le alture della Versilia e della Garfagnana e non mancano, come questa mattina di fare una visita in Piazza dei Miracoli a Pisa. Una amicizia nata e cementata durante le vacanze in Versilia. Hanno designato come punto di partenza la rotatoria vicino a Marina di Massa per poi sciamare verso le più belle località, anche delle 5 terre. Provengono dalle più disparate regioni italiane, folto è il drappello dei parmigiani e dei pratesi capitanati da Fausto Mati presidente della Ciclistica Viaccia di Prato, e poi ciclisti che vengono da Milano, Brescia accomunati tutti dalla passione per lo sport. Nel gruppo si inseriscono anche sportivi locali che si coordinano attraverso una chat. Avvalendosi delle più aggiornate tecniche cartografiche le girate vengono ben scelte e calibrate per consentire a tutti di partecipare, con un imperativo assoluto: Nessuno viene lasciato da solo. Crampi, stanchezza, problemi meccanici e forature non costituiscono un problema personale perché tutto il gruppo se ne fa carico. Una bella associazione non scritta e codificata, ma dove la passione per lo sport è il cemento più tenace. L'estate sta finendo? Nessun problema ci sono moltissime occasioni d'incontro per ritrovarsi tutti insieme ed il Giro dei due Bacini di Viaccia è una di queste grandi opportunità di sport e amicizia.