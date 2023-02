Quelle serate dal Met a Misoduli Per trasformarsi una volta l’anno

di Roberto Baldi Semel in anno licet insanire dicevano i latini. Tradotto in pratese spicciolo: una volta all’anno si può dare di barta. Archiviati gli anni del Covid, quelli di un’Italia a cui oltre ai santi poeti e navigatori si erano aggiunti anche i virologi e i divorzisti (la convivenza è di per sé non facile, quella 24 ore su 24 obbligata dal virus è stata un delirio che ha innescato divorzi in soprannumero), ci siamo immersi di nuovo nei riti del passato a riscoprire angoli inesplorati dell’esistenza: qualcuno in questi giorni ha trasmigrato a Viareggio dove c’è il carnevale più immaginifico di tutta Italia con il consueto carosello del buonumore, per passare all’afflusso major dell’hinterland pratese con in testa Paperino, la frazione più a sud di Prato, che dall’anno di nascita 1977, con l’eccezione del periodo pandemico, ha coinvolto abitanti di tutte le età e turisti in cerca di ritrovate tradizioni, colori nelle strade, allegria nell’anima, con tanta gente che balla alla vita. Carnevale in filastrocca con la maschera sulla bocca con la maschera sugli occhi con le toppe sui ginocchi, come poesiava il nostro D’Annunzio che il carnevale lo viveva nel recesso del Cicognini. A Vaiano la sfilata dei...