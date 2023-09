Quelle serate a ridere leggeri a Prato con Gigi Sguanci

Siamo al "signori si chiude" di ogni estate (l’estate vola, gli autunni camminano) con il rammarico anche della perdita d’una tradizione tenuta in piedi per ben 25 anni dal dottor Gigi Sguanci, inventore regista della manifestazione e funzionario Unione industriali, che sul finire dell’agosto radunava i vip dei pratesi dentro le mura e qualcuno anche della periferia. Oltre un centinaio i prescelti dell’ultima manifestazione, che convogliava gli onorevoli di allora, il sindaco, gli assessori di Comune e Provincia, gli emergenti, il presidente Unione industriali, il presidente Asmiu in eccezionale simbiosi fra quelli di Punta Ala e quelli del "bozzo" viareggino e dintorni, sotto le insegne del Cipiv (Comitato intrattenimento pratesi in vacanza), Apivapa (Associazione pratesi in vacanza a Punta Ala), Sparsa (Sopravvissuti pratesi ai rapimenti sardi), Gep (Gruppo europeo pratesi). Poi cena nel luogo prefissato di raduno all’insegna del pancia mia fatti capanna, nulla a che fare con la sobrietà come ancella dell’intelligenza, cantata da Sant’Agostino, mentre lì echeggiava il goliardico "gaudeamus igitur" ovvero godiamo finché si può. Vip aveva mille significati e incombenze: evitare le vacanze nella popolare Versilia; dare del tu a personaggi eminenti della città; avere partecipato a una trasmissione nazionale TV o in alternativa a TV Prato, e infine aver ricevuto dall’anfitrione Gigi Sguanci la chiamata di rito per il raduno lungo il litorale tirrenico.

Non chiamatela kermesse per favore. Era anche lo stop and go, il punto e a capo della politica pratese, il pissi pissi foriero di novità, con buona pace dell’anfitrione, che proclamava immancabilmente l’assenza della politica da questi raduni, mentre si assisteva all’emergere di nuovi personaggi. Poi tutti a tessere la tela, con buona pace degli assenti, in una geografia di tavoli non del tutto casuale. A notte inoltrata il ritorno a casa, alla tramontana del Bisenzio; al soffio profetico dell’autunno una lumaca che sporge già le sue corna; al lavoro saldamente cucito alla fodera umana del pratese, mentre si rialza il ponte levatoio dell’evasione estiva partorita dalla fantasia di Gigi Sguanci.

Roberto Baldi